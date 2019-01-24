Провал переворота в Венесуэле станет поражением для Трампа

https://news.ru/storage/news/dc508cd109ce1c7053c73898fd70184e/f207c706-4d7e-4335-83f8-c8238dbdf383_850.jpg Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов заявил, что Соединённые Штаты уже давно вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы.

«Если венесуэльский „Майдан“ провалится, это будет тяжелейшее политическое поражение лично для Трампа. Если же окончится успехом — его личной победой и заслугой, ведь можно не сомневаться, что за переворотом в Венесуэле стоят именно США, так же как стояли за переворотом на Украине», — передаёт слова Родионова ФАН.

По его словам, Трамп с начала своей президентской карьеры записал действующего главу государства Николаса Мадуро в число врагов.

23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу. Вскоре после того, как США признали его полномочия, действующий глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Госдепартамент ответил, что Вашингтон не признаёт режим Мадуро, а значит, у него нет подобных полномочий.

Как ранее писал News.ru, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы может быть свёрнуто. Это случится, если в стране произойдёт госпереворот при поддержке США.