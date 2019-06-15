https://static.news.ru/photo/c41a2552-8f70-11e9-a98c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киевом поставлена задача украинским телевизионщикам максимально дискредитировать самопровозглашённые республики Донбасса, показав всему миру, что Луганск и Донецк нарушают Минские договорённости.

Об этом журналистам рассказал офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

По его словам, уже сейчас ряд украинских телеканалов активно занимается подготовкой постановочных сюжетов о нарушениях со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня.

В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ. Отмечены «1+1», ТСН, 5 канал, — приводит слова Филипоненко РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинские войска активно стягивают к линии разграничения в Донбассе военную технику, писал News.ru.