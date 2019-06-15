Киевом поставлена задача украинским телевизионщикам максимально дискредитировать самопровозглашённые республики Донбасса, показав всему миру, что Луганск и Донецк нарушают Минские договорённости.
Об этом журналистам рассказал офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.
По его словам, уже сейчас ряд украинских телеканалов активно занимается подготовкой постановочных сюжетов о нарушениях со стороны Народной милиции ЛНР режима прекращения огня.
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ. Отмечены «1+1», ТСН, 5 канал, — приводит слова Филипоненко
РИА Новости.
Ранее стало известно, что украинские войска активно стягивают к линии разграничения в Донбассе военную технику, писал News.ru.