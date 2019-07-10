https://static.news.ru/photo/66cd8b58-a31d-11e9-b571-fa163e074e61_1024.jpg Саманта Кристофоретти Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коллекция кукол Барби пополнится моделью, прототипом которой стала Саманта Кристофоретти — первая женщина-астронавт из Италии и первая итальянка, побывавшая на борту МКС.

Кукла является частью проекта Barbie Dream Gap Project, направленного на выравнивание возможностей для девочек во всём мире, — сообщает газета Daily Mail.

Создатели модели надеются, что кукла станет примером для подражания и позволит воспитать целое поколение покорителей космоса. Первая Барби была выпущена в 1959 году, к настоящему времени она «попробовала» себя в 200 профессиях — от учительницы до политика.

NO COMMENT | L'Étoffe des héros version Mattel. Le fabricant sort une nouvelle poupée Barbie à l'effigie de l'astronaute italienne de l'ESA Samantha Cristoforetti pour encourager les petites filles à réaliser leurs rêves, même les plus fous.



https://t.co/0ngWqvwWiU pic.twitter.com/5p9fWaApi1 — euronews en français (@euronewsfr) 10 июля 2019 г.

Как писал News.ru, в 2018 году средняя цена продажи куклы Барби через Avito составила 1524 рубля. 9 марта кукла Барби отметила 60-летний юбилей.