Саманта Кристофоретти Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коллекция кукол Барби пополнится моделью, прототипом которой стала Саманта Кристофоретти — первая женщина-астронавт из Италии и первая итальянка, побывавшая на борту МКС.

Кукла является частью проекта Barbie Dream Gap Project, направленного на выравнивание возможностей для девочек во всём мире, — сообщает газета Daily Mail.

Создатели модели надеются, что кукла станет примером для подражания и позволит воспитать целое поколение покорителей космоса. Первая Барби была выпущена в 1959 году, к настоящему времени она «попробовала» себя в 200 профессиях — от учительницы до политика.

Как писал News.ru, в 2018 году средняя цена продажи куклы Барби через Avito составила 1524 рубля. 9 марта кукла Барби отметила 60-летний юбилей. 

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