Противозачаточный пластырь для женщин изобрели в США

https://news.ru/storage/news/fa182a854d7f9b6aa43a08cbcb435654/4ce35d91-1f34-475a-9512-3c0a6824eb05_850.jpg Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские учёные объявили о создании женского противозачаточного пластыря. Новое средство контрацепции действует на протяжении месяца и не требует регулярных визитов в врачу.

За основу взята технология микроигл, которые, будучи нанесёнными на клейкую сторону пластыря, призваны доставлять в организм антибиотики, вакцину против гриппа, инсулин и даже лекарства против ожирения. Такие микроиглы постепенно растворяются в коже, доставляя препараты к поражённому участку тела.

Теперь специалисты решили использовать технологию и для контрацепции. Микроиглы предполагается изготавливать из биоразлагаемых полимеров и активного вещества левоноргестрела. Изначально контрацептив в форме пластыря создавали для жительниц стран третьего мира, где медицинские услуги не всегда доступны. Однако, судя по всему, применение ему найдётся во всём мире.

Авторами новинки стали сотрудники Технологического университета штата Джорджия. Разработка уже испытана на грызунах. Результаты проведенного исследования представлены в издании Nature Biomedical Engineering.

Эксперты заявляют, что готовы и опытные образцы пластыря для людей. В ближайшее время их начнут испытывать на женщинах. Среди возможных побочных явлений называют небольшое раздражение кожи в месте крепления инновации.

Ранее, как сообщал News.ru, американские учёные изобрели безопасные противозачаточные таблетки для мужчин. Вещество, содержащееся в пилюлях, замедляет сперматозоиды на 78 часов.