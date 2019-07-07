https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Грузинское «Общество по защите прав детей» будет пытаться помешать проведению акции сторонников равных прав для сексуальных меньшинств в Тбилиси, заявил руководитель организации Гурам Палавандишвили.

По его словам, участники формирования начнут собираться с 10 часов утра в день проведения прайда. Место и время начала ЛГБТ-шествия неизвестны, поэтому противники мероприятия выбрали в качестве отправной точки парк Веры в грузинской столице, передаёт местный Первый канал .

Удобство этой локации он объяснил возможностью быстро добраться до всех основных мест города.

Ранее News.ru писал, что защитники прав сексуальных меньшинств планируют провести шествие в Тбилиси. Мероприятие, намеченное на 8 июля, носит название «Марш чести».