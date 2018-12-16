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Полиция попыталась разогнать протестующих в Брюсселе

Hatim Kaghat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Брюсселе полицейские пытались разогнать протестующих слезоточивым газом и водомётами. Толпа демонстрантов вышла на улицы города на «Марш против Маррокеша» в знак протеста против договора о миграции ООН и его принятия премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

В марше участвовали свыше пяти тысяч человек, они вышли к зданиям Еврокомиссии и Европарламента. Многие протестанты надели жёлтые жилеты. Демонстранты бросали дымовые шашки в сотрудников правоохранительных органов, которые пытались остановить толпу.

Информации о пострадавших или задержанных во время протестов пока не поступало, передают местные СМИ.

Как сообщал News.ru, днём ранее в Брюсселе представители правоохранительных органов задержали около пятидесяти представителей «жёлтых жилетов». Задержания производились на площади Люксимбург, у стен брюссельской штаб-квартиры Европарламента.


#Брюссель #желтыежилеты
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