https://static.news.ru/photo/e7188246-b6b3-11e9-a0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

Оппозиционная Лейбористская партия и другие политические противники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упустили возможность предотвратить Brexit, заявил главный советник главы британского правительства Доминик Каммингс.

По его мнению, правительству удастся осуществить выход страны из состава Евросоюза, даже если осенью ему вынесут вотум недоверия.

Они (противники курса Джонсона) не понимают, что, если вотум недоверия будет вынесен в сентябре или октябре, мы назначим выборы на дату после 31 октября и всё равно выйдем из ЕС, — отметил советник премьера во время брифингов с участниками его команды.

Помимо этого Каммингс подчеркнул, что, согласно данным последних соцопросов, за правящую Консервативную партию проголосует большинство избирателей, передаёт Daily Telegraph .

Как писал News.ru, ранее представители Конгресса США предупредили, что могут заблокировать любую будущую торговую сделку между Вашингтоном и Лондоном. Это произойдёт в том случае, если Brexit затронет ирландскую границу и поставит под угрозу мир в Северной Ирландии.