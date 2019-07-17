Новая военно-морская база Катара Ад-Даайин необходима эмирату в связи с «общим региональным климатом». Об этом заявил News.ru дипломатический источник в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Военный объект, который расположен в северной части страны, был торжественно открыт в минувшие выходные. Его создание уже породило домыслы, что активизация Дохи в сфере безопасности простимулирована главным образом растущей военно-политической напряжённостью вокруг Ирана. Однако источник News.ru утверждает: это не главное, что повлияло на этот шаг в сфере обороны.

Это потребности в сфере безопасности на фоне общего регионального климата, — заявил дипломатический источник News.ru, отвечая на вопрос, почему Катар решился на создание военно-морской базы.

Впрочем, дипломат выразил скепсис относительно того, что на инициативу правящего дома создать базу ВМС повлияли американо-иранские трения. Ранее подобные предположения звучали на экспертном уровне.

Другим раздражителем для Катара остаётся Саудовская Аравия, которая вместе с Эмиратами инициировала в отношении него политическую и экономическую блокаду. Однако, по словам собеседника портала, Эр-Рияд не единственная угроза, которой «адресована» инициатива с Ад-Даайин. Источник News.ru заявил, что создание военного объекта рассчитано на то, чтобы дать ответ «негосударственным субъектам». Речь, как пояснил дипломат, идёт о таких акторах, как, например, торговцы наркотиками.

Одним словом, на это можно смотреть с разных сторон, поскольку угрозы в сфере региональной безопасности неисчислимы, — отметил источник News.ru.

Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани Press Information Bureau/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ад-Даайин находится в районе Смейсама, на севере эмирата. Военный объект, общая площадь которого составляет 639 тыс. кв. м, расположен фактически в центральной части восточного побережья страны. Это необходимо, как утверждают в Дохе, для обеспечения безопасности территориальных вод и пограничных постов. На территории Ад-Даайин располагается новое здание Генерального управления безопасности береговой линии и границ, а также морской порт, глубина причала которого достигает шести метров. Во время церемонии открытия, в которой приняли участие премьер-министр и министр внутренних дел Катара шейх Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани и другие высокопоставленные лица, был показан документальный фильм о Главном управлении, периодах его развития, полномочиях и специфике, роли в защите государственных вод и предотвращении контрабанды и нелегальной миграции.

Благодаря этой базе отныне мы будем лучше оснащены для обеспечения безопасности на море, борьбы с нелегальной иммиграцией, проведения поисковых и спасательных операций, а также для защиты стратегических морских активов страны, таких как нефтегазовые объекты, — приводит базирующийся в Катаре телеканал Al Jazeera слова катарского генерала Абдель Азиза Абдуллы аль-Ансари.

Руководство эмирата рассчитывает, что расширение морских возможностей поможет Катару наладить более тесное взаимодействие с другими членами ССАГПЗ, особенно с Оманом и Кувейтом. Их офицеры присутствовали на торжественном открытии Ад-Даайин. Церемонию открытия также посетил вице-адмирал ВМС США Джеймс Маллой, который возглавляет Пятый флот США. По его словам, подобное укрепление обороны на территории Катара выгодно всем. Американцы, как известно, имеют военное присутствие в Катаре.

В связи с открытием базы Катар также официально ввёл в состав ВМС 48-метровые большие сторожевые катера ARES 150 Hercules и 24-метровые Ares 75 Hercules для береговой охраны, которые были испытаны британской проектной фирмой и построены по её проекту турецкой катеростроительной компанией Ares Shipyard. В целом ВМС эмирата имеют в своём составе семь ракетных катеров и более 20 сторожевых, а береговая оборона оснащена противокорабельными ракетами Exocet. Учитывая географическое положение Катара и круг миссий, стоящих перед военно-морскими силами, — патрулирование территориальных вод, контроль над судоходством, защита портов и газовых месторождений, — состав флота эмирата вполне способен решать задачи в Персидском заливе.