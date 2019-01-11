Против экс-главы Nissan выдвинуты новые обвинения

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Карлос Гон

Бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подозревается в новых преступлениях.

Гону предъявлено новое обвинение. Теперь его арест, срок которого истекает сегодня, может быть продлён. По мнению токийской прокуратуры, в 2008 году он переписал на Nissan убытки, никак к автопроизводителю не относящиеся, на сумму 1,85 млрд. Обвинения выдвинуты и против самой Nissan, так как компания подозревается в фальсификации денежных вознаграждений Гону в течение последних трёх лет.

Ранее News.ru писал о том, что просьба защиты бывшего президента Nissan Motor Co. Карлоса Гона об освобождении его из-под стражи отклонена окружным судом Токио.