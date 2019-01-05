Протесты «жёлтых жилетов» собрали полсотни тысяч человек

https://news.ru/storage/news/7468b54c63eb80bd581e096080f4e17d/841d0fc1-e7f3-4419-87fe-04b35d0378e7_850.jpg Aurelien Morissard/imago stock&people/Global Look Press

Акции протеста «жёлтых жилетов» проходят в нескольких городах Франции 5 января. Около 50 тысяч несогласных с политикой властей вышло на улицы.

Об этом France Info рассказал министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

29 декабря в таких же манифестациях приняло участие почти вдвое меньшее число людей. Тогда протестующих, по данным издания, было примерно 32 тысячи.

Ранее News.ru писал, что французские полицейские задержали 103 человек в ходе акций протеста «жёлтых жилетов» в Париже. По данным префектуры полиции, 101 человек был заключён под стражу.