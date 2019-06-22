https://static.news.ru/photo/3dcd6de0-94cc-11e9-ba10-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЛГБТ-сообщество «Тбилиси прайд» решило не проводить запланированный на 23 июня «Марш достоинства» из-за протестов оппозиции в грузинской столице.

В созданном политическом положении мы не можем позволить себе содействовать ещё большей эскалации напряжения в стране, — цитирует « Интерфакс » заявление сообщества.

Организаторы марша подчеркнули, что не собираются отменять акцию. Регистрация её участников продолжается.

Точную дату проведения шествия команда не назвала. Она будет определена, когда ситуация в столице Грузии станет спокойнее, пояснили организаторы.

Представители общественных групп, настроенных против шествия ЛГБТ-активистов, в свою очередь, заявляют, что не допустят проведения данного мероприятия.

Как ранее писал News.ru, в ходе массовых волнений в Грузии пострадали свыше 300 человек. Основанием для протестов оппозиции послужило участие российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). В связи с создавшейся ситуацией власти РФ временно закрыли авиасообщение с Грузией и порекомендовали туристам воздержаться от поездок в эту страну.