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Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона

twitter.com/InfosFrancaises

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Чучело президента Франции Эммануэля Макрона было обезглавлено участниками демонстрации «желтых жилетов». Это произошло накануне в городе Ангулем, расположенном во французском департаменте Шарант.

Активисты устроили постановочный суд над чучелом главы Франции, по итогам которого лишили его головы, пишет газета Sud Ouest.

Местная префектура сообщила в прокуратуру о фактах которые могут быть квалифицированы в уголовном порядке. Местная полиция начала расследование.

Как писал ранее News.ru, протестующие, одетые в жёлтые жилеты, предприняли попытку остановить автомобильное движение на Елисейских Полях в Париже. До этого в Сети появилось видео, запечатлевшее, как против протестующих в Париже участников акции «Жёлтых жилетов» применили слезоточивый газ.


#Франция #КАЗНЬ #МАКРОН #протесты #желтыежилеты
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