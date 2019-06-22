https://static.news.ru/photo/8787e0cc-9509-11e9-89ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: witter.com/msuiche

Акция протеста возобновилась в Тбилиси. У здания грузинского парламента люди требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии, освобождения всех задержанных в предыдущие дни и досрочных выборов депутатов.

Вокруг здания дежурят бригады скорой помощи. Полицейские не препятствуют проведению мероприятия.

Очередной митинг не настолько многочисленный, как в предыдущие дни. На площади много молодёжи. Выступающих встречают вялыми аплодисментами.

При этом появление оппозиционных лидеров вызвало неоднозначную реакцию собравшихся. Они заявили, что это гражданская, а не политическая акция.

Политическая ситуация в Грузии обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

В ходе предыдущих акций полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. 240 человек пострадали, более 300 были задержаны. Жёсткий отпор правоохранительных органов вызвал раздражение в обществе. После этого генеральная инспекция МВД приступила к изучению фактов возможного превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов.