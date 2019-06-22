Акция протеста возобновилась в Тбилиси. У здания грузинского парламента люди требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии, освобождения всех задержанных в предыдущие дни и досрочных выборов депутатов.
Вокруг здания дежурят бригады скорой помощи. Полицейские не препятствуют проведению мероприятия.
Очередной митинг не настолько многочисленный, как в предыдущие дни. На площади много молодёжи. Выступающих встречают вялыми аплодисментами.
При этом появление оппозиционных лидеров вызвало неоднозначную реакцию собравшихся. Они заявили, что это гражданская, а не политическая акция.
Политическая ситуация в Грузии обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.
В ходе предыдущих акций полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. 240 человек пострадали, более 300 были задержаны. Жёсткий отпор правоохранительных органов вызвал раздражение в обществе. После этого генеральная инспекция МВД приступила к изучению фактов возможного превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов.