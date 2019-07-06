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Оппозиционный «Марш свободы» начался в Тбилиси. Его участники требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и направляются к дому основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства. В шествии участвуют как беспартийные граждане, так и члены оппозиционных организаций и их сторонники, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали четверых граждан страны. По данным МВД, они принимали участие в штурме здания парламента в столице 20–21 июня.