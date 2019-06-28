https://static.news.ru/photo/be0578bc-9b44-11e9-8c99-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press

Митингующие в столице Судана Хартуме направились к президентскому дворцу. Они добиваются от управляющего военного совета немедленной передачи власти в стране гражданским силам.

Акции протеста проходят в разных городах страны. Чтобы разогнать их, полицейские активно применяют слезоточивый газ. В ряде районов зафиксированы беспорядки и столкновения с полицией, но пока они носят «ограниченный характер», передаёт телеканал «Аль-Арабия».

Сообщается также о погибшем: один из протестующих скончался от огнестрельного ранения в городе Атбара на севере Судана.

Масштабные акции протеста, вызванные тяжелейшей экономической ситуацией, продолжались в Судане несколько месяцев. 11 апреля армия взяла управление страной в свои руки, отстранив от власти правившего 30 лет Омара аль-Башира.

1 июня полицейские открыли огонь по протестующим гражданам, людей также разгоняли броневиками. В результате погибло 60 человек, писал News.ru.