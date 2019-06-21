https://static.news.ru/photo/b8b87ee0-943c-11e9-b264-fa163e074e61_1024.jpg Георгий Гахария Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Акции протеста возобновились в Тбилиси. Представители оппозиции и их сторонники требуют от министра внутренних дел Георгия Гахарии покинуть свой пост. На принятие решения ему дано три часа.

Митингующие также настаивают на наказании полицейских, применявших силу при разгоне демонстрантов. Кроме того, они выступают за проведение досрочных парламентских выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе.

Ранее News.ru писал, что 20 июня грузинские силовики разгоняли протестующих при помощи водомётов, слезоточивого газа и резиновых пуль. В столкновениях пострадали более 300 человек, включая 80 полицейских. Лидеры оппозиции завили, что протестные акции продолжатся, но будут проводиться мирно.