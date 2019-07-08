https://static.news.ru/photo/0e39c912-a1aa-11e9-8c76-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот twitter.com/HromadskeUA

У офиса украинского телеканала NewsOne, который хотел устроить телемост с «Россией 1», идёт протестная акция. Собравшиеся люди используют дымовые шашки.

«Ідемо на телеміст!» — під офісом телеканалу NewsOne у Києві влаштували акцію протесту pic.twitter.com/fDfMEE28ON — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 июля 2019 г.

Ранее сотрудники NewsOne сообщали об отмене телемоста из-за прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве был запланирован на 12 июля. Подчёркивалось, что в нём не будет места политике — он должен был стать диалогом между украинским и российским народами.

Как сообщал News.ru, российский журналист Владимир Соловьёв назвал президента Украины Владимира Зеленского «душителем свободы». Заявление Соловьёва было связано с экстренным обращением украинского лидера по поводу телемоста между NewsOne и «Россией 1».