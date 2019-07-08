Ранее сотрудники NewsOne сообщали об отмене телемоста из-за прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.
Телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве был запланирован на 12 июля. Подчёркивалось, что в нём не будет места политике — он должен был стать диалогом между украинским и российским народами.
Как сообщал News.ru, российский журналист Владимир Соловьёв назвал президента Украины Владимира Зеленского «душителем свободы». Заявление Соловьёва было связано с экстренным обращением украинского лидера по поводу телемоста между NewsOne и «Россией 1».