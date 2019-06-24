https://static.news.ru/photo/a1b9a978-96a1-11e9-8885-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители оппозиционных движений и партий в Грузии вновь вывели людей на улицы в центре Тбилиси. Как заявляют организаторы акций протеста, они продолжат стоять под зданием парламента страны до полного выполнения своих требований.

Мы не снимаем наших требований по отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии, освобождению всех задержанных на акции в ночь на 21 июня и наказанию полицейских, превысивших полномочия, — заявил на акции её ведущий Шота Дигмелашвили.

Как передаёт «Интерфакс» , акция пока малочисленна и на ней присутствуют несколько сот человек, но число протестующих с каждой минутой увеличивается.

В ходе разгона митинга в Тбилиси в ночь на 21 июня пострадало 240 человек, включая 80 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее грузинские власти удовлетворили одно из требований митингующих — проведение выборов в парламент по пропорциональной системе, писал News.ru.