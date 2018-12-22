Простесты «жёлтых жилетов» привели к десятой жертве

https://news.ru/storage/news/0e27d00e2c2eef557fee03d1718ecd3c/d7abe68a-baf0-4a20-9da3-2d2065fab31c_850.jpg Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Косвенной причиной гибели ещё одного человека стали протесты «жёлтых жилетов». Водитель был смертельно травмирован после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады дороги во французском городе Перпиньян.

Мужчина скончался на месте аварии до приезда медиков, сообщает BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

После инцидента «жёлтые жилеты» разблокировали трассу.

Погибший водитель стал уже десятой жертвой, в той или иной степени связанной с действиями протестного движения.

Как ранее сообщал News.ru, премьер-министр Франции Эдуар Филипп завил о готовности рассмотреть требование движения «жёлтых жилетов» об организации референдумов гражданской инициативы. По его мнению, референдумы, на которых будут обсуждаться вопросы государственной важности, — «хороший инструмент демократии».