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Простесты «жёлтых жилетов» привели к десятой жертве

Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Косвенной причиной гибели ещё одного человека стали протесты «жёлтых жилетов». Водитель был смертельно травмирован после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады дороги во французском городе Перпиньян.

Мужчина скончался на месте аварии до приезда медиков, сообщает BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

После инцидента «жёлтые жилеты» разблокировали трассу.

Погибший водитель стал уже десятой жертвой, в той или иной степени связанной с действиями протестного движения.

Как ранее сообщал News.ru, премьер-министр Франции Эдуар Филипп завил о готовности рассмотреть требование движения «жёлтых жилетов» об организации референдумов гражданской инициативы. По его мнению, референдумы, на которых будут обсуждаться вопросы государственной важности, — «хороший инструмент демократии».


#Франция #протесты #желтыежилеты
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