Пропажу икон из Киево-Печерской лавры опровергли

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Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что никогда не видел якобы пропавших икон. Заявления об этом, которые звучат из уст украинских чиновников, он назвал недостоверными.

«Я не видел этих икон, были простые литографии. Есть только один вопрос — забрать у нас лавру», — цитирует священнослужителя РИА Новости.

Митрополит также отметил, что святые мощи, которые ранее находились в лавре, по-прежнему расположены в ней.

Об исчезновении нескольких ценных икон ранее сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук. По его словам, пропажа вскрылась в ходе инвентаризации.

Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Сейчас Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата, а Верхняя — в юрисдикции Киево-Печерского историко-культурного заповедника. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.