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Прокуратура Токио вновь арестовала Карлоса Гона

Vincent Isore/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала экс-главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Соответствующее решение принято по новому подозрению в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan.

Таким шагом прокуратура пытается помешать освобождению под залог Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли, который проходит по этому же делу, сообщает NHK.

Как писал News.ru, 20 декабря суд отклонил ходатайство прокуратуры продлить срок задержания Карлосу Гону, который был арестован после допроса 19 ноября по обвинению в нарушении финансового законодательства Японии.


#АРЕСТ #ЯПОНИЯ #продление #КарлосГон
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