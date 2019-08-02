https://static.news.ru/photo/5d2abf3a-b538-11e9-9c51-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/asaprocky

Прокуратура Швеции потребовала для задержанного за драку американского рэпера A$AP Rocky полгода лишения свободы. Свою позицию представитель ведомства Даниэль Сунесон озвучил на заключительном слушании в окружном суде Стокгольма.

Наказанием должно стать шесть месяцев заключения, — приводит слова прокурора телеканал SVT .

Также суд заслушал двух свидетельниц, которые не смогли подтвердить, что музыкант ударил 19-летнего Мустафу Джафари бутылкой по голове, как утверждает потерпевший.

Телохранитель рэпера пояснил, что воспринял поведение Джафари как странное, не исключив, что во время инцидента тот мог быть под действием наркотиков. Потерпевший, по его словам, несколько раз подходил к A$AP Rocky и держал некий предмет, который мог быть опасным.

Рэпер и двое остальных обвиняемых выразили готовность принять в качестве наказания общественные работы.

Как писал News.ru, в начале июля прокуратура Швеции сообщила о задержании A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) в Стокгольме. По данным ведомства, музыкант подозревается в участии в драке. Вместе с артистом в полицию доставили ещё трёх человек.

По словам A$AP, молодые люди сами спровоцировали скандал и он не был инициатором конфликта.

Шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против A$AP Rocky и двух участников драки. Суд над музыкантом начался 30 июля.