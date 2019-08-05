https://static.news.ru/photo/4b2faa22-b7a2-11e9-bfdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прокуратура Закарпатской области проведёт проверку в детском приюте в Батево после сообщений о возможном жестоком обращении с детьми.

Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в своём Facebook. По его словам, уже зарегистрировано уголовное дело.

Зарегистрировано уголовное дело по коллективному заявлению граждан относительно вероятного жестокого обращения с воспитанниками в детском приюте пгт Батево в Береговском районе, — написал он.

Он назвал служебную халатность вероятной правовой квалификацией в этом деле. Сейчас проводится досудебное расследование, проверяется информация, изложенная в сообщениях.

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