Прокуратура Закарпатской области проведёт проверку в детском приюте в Батево после сообщений о возможном жестоком обращении с детьми.
Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в своём Facebook. По его словам, уже зарегистрировано уголовное дело.
Зарегистрировано уголовное дело по коллективному заявлению граждан относительно вероятного жестокого обращения с воспитанниками в детском приюте пгт Батево в Береговском районе, — написал он.
Он назвал служебную халатность вероятной правовой квалификацией в этом деле. Сейчас проводится досудебное расследование, проверяется информация, изложенная в сообщениях.
Ранее News.ru писал о том, что парламент Японии одобрил законопроект, который запрещает родителям или опекунам применять физическое наказание к несовершеннолетним.