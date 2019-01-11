Киев разыскивает подозреваемого по делу Вороненкова

https://news.ru/storage/news/a24cdfd72a9d017c5500e52a58e69c16/21830f45-2592-4807-889c-df1a442556e4_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец подтвердила, что ведомство разыскивает Юрия Василенко по подозрению в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, но не располагает данными о его похищении в Москве.

«Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова Максимец.

Украинский криминальный авторитет Юрий Василенко был похищен. Инцидент со стрельбой произошёл в московском ресторане. Зашедшие в ресторан мужчины вызвали Василенко на улицу, а когда он попытался убежать, по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого в багажник и увезли в неизвестном направлении.

Ранее News.ru писал, что вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова отказалась от иска к новому мужу. Она хотела оспорить в суде заключённую им сделку по продаже квартиры в центре Москвы. Ответчиками по иску являлись новый муж певицы Далхат Халаев и покупатель квартиры Мурат Мержоев.