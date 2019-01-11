USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,290 $   Brent60.33 $ Bitcoin3,664.00 $
МОСКВА-11°C20:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Киев разыскивает подозреваемого по делу Вороненкова

Сергей Лантюхов/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец подтвердила, что ведомство разыскивает Юрия Василенко по подозрению в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, но не располагает данными о его похищении в Москве.

«Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова Максимец.

Украинский криминальный авторитет Юрий Василенко был похищен. Инцидент со стрельбой произошёл в московском ресторане. Зашедшие в ресторан мужчины вызвали Василенко на улицу, а когда он попытался убежать, по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого в багажник и увезли в неизвестном направлении.

Ранее News.ru писал, что вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова отказалась от иска к новому мужу. Она хотела оспорить в суде заключённую им сделку по продаже квартиры в центре Москвы. Ответчиками по иску являлись новый муж певицы Далхат Халаев и покупатель квартиры Мурат Мержоев.


#украина #киев
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
происшествия 14:54, 11 января 2019
Главного фигуранта по «делу Вороненкова» похитили в Москве
происшествия 14:54, 11 января 2019
Главного фигуранта по «делу Вороненкова» похитили в Москве
в мире 14:43, 11 января 2019
Украина продаёт оружие более чем в 100 странах
происшествия 20:57, 21 декабря 2018
Насиловавший пациенток врач арестован в Петербурге
общество 15:42, 10 сентября 2018
Экс-депутата Вороненкова будут судить посмертно
Лента новостей
происшествия 20:41
Полицейские застрелили трёх боевиков в Дагестане
общество 20:28
Бензин в РФ подорожает в пределах инфляции
в мире 20:10
ОНК: Пол Уилан переведён в новую двухместную камеру
экономика 20:07
РФ снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+
в мире 20:03
США не намерены прекращать выдачу виз из-за шатдауна
Другие новости
в мире 20:10
ОНК: Пол Уилан переведён в новую двухместную камеру
в мире 20:03
США не намерены прекращать выдачу виз из-за шатдауна
в мире 19:41
Мураев раскритиковал Порошенко за «томос-тур»
в мире 19:35
Лукашенко: Белоруссию будут «пробовать на зуб»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top