Следствие отрабатывает все возможные версии причин взрывов боеприпасов на складе в Арыси. В их числе халатность должностных лиц и несоблюдение пожарной безопасности.
Наряду с этим не исключаются версии о том, что к взрывам могли привести короткое замыкание электричества и возгорание горюче-смазочных материалов или сухостоя, сообщает
Он добавил, что по факту происшествия проводится досудебное расследование, в рамках которого допрошены уже свыше 100 человек.
Взрывы на складе боеприпасов неподалёку от населённого пункта Арысь в Туркестанской области Казахстана прогремели утром 24 июня. Погибли три человека и десятки получили ранения. Как писал News.ru, в больницах в настоящее время остаются 50 пострадавших.