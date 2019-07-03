https://static.news.ru/photo/d9fd1e9c-9d62-11e9-a7e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: emer.gov.kz

Следствие отрабатывает все возможные версии причин взрывов боеприпасов на складе в Арыси. В их числе халатность должностных лиц и несоблюдение пожарной безопасности.

Наряду с этим не исключаются версии о том, что к взрывам могли привести короткое замыкание электричества и возгорание горюче-смазочных материалов или сухостоя, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного военного прокурора Казахстана Дархана Ержанова.

Он добавил, что по факту происшествия проводится досудебное расследование, в рамках которого допрошены уже свыше 100 человек.

Взрывы на складе боеприпасов неподалёку от населённого пункта Арысь в Туркестанской области Казахстана прогремели утром 24 июня. Погибли три человека и десятки получили ранения. Как писал News.ru, в больницах в настоящее время остаются 50 пострадавших.