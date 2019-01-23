Произведение искусства XVII века нашли в парижском бутике

В одном из парижских магазинов при ремонте нашли картину XVII века. Полотно было приклеено к стене в бутике модного дома Oscar de la Renta.
Автор использовал масло для изображения придворных XVII века, въезжающих в Иерусалим.
По мнению экспертов, картину создал в 1674 году художник Арно де Вуэз, который работал с придворным живописцем Людовика XIV Шарлем Лебреном.
Картина могла оказаться в стене во время Второй мировой войны. Снять приклеенное полотно, не повредив его, не представляется возможным. В связи с этим реставрацию проводят внутри помещения.
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