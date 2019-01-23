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Произведение искусства XVII века нашли в парижском бутике

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В одном из парижских магазинов при ремонте нашли картину XVII века. Полотно было приклеено к стене в бутике модного дома Oscar de la Renta.

Автор использовал масло для изображения придворных XVII века, въезжающих в Иерусалим.

По мнению экспертов, картину создал в 1674 году художник Арно де Вуэз, который работал с придворным живописцем Людовика XIV Шарлем Лебреном.

Картина могла оказаться в стене во время Второй мировой войны. Снять приклеенное полотно, не повредив его, не представляется возможным. В связи с этим реставрацию проводят внутри помещения. 

Ранее News.ru писал, что прижизненный портрет Анны Ахматовой выставят на торги по рекордно низкой цене. Работу художника Александра Тышлера представят на аукционе в «Литфонде».


#Париж #художник #искусство
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