Проход эсминца США под мостом через Босфор попал на видео

https://news.ru/storage/news/06853a3d95a28dbecc38a9b5a04622dd/edc78974-f104-4a2a-9510-9ef897aec411_850.jpg U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Очевидцы опубликовали в Сети видео, снятое в тёмное время суток, на котором видно, как эсминец ВМС США USS Fort McHenry проходит под мостом через пролив Босфор.

«Первые изображения USS Fort McHenry в Чёрном море», — говорится в комментарии к видео, опубликованном телеканалом "Звезда".

«Форт Макгенри» находится в Чёрном море с 6 января. Как пояснило командование 6-го оперативного флота ВМС США, целью визита является укрепление отношений США с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе.

Кроме того, в Пентагоне заявили о законности нахождения своего корабля в Чёрном море. По словам представителя американских ВМС Джеффри Дорси, США регулярно заходят в акваторию в соответствии с международным правом и намерены продолжать свою работу.

Ранее News.ru писал о том, что передвижения вошедшего 6 января в Чёрное море корабля ВМС США «Форт Макгенри» контролируются сторожевым кораблём Черноморского флота «Пытливый».