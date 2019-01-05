Прогнозы-2019: Связи России и ЕС осложнят евроскептики

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В наступившем году ожидается смена состава Европарламента

Наступивший год обещает быть сложным для отношений между Россией и Европой. Интриги добавляют не только запланированные на конец 2019 года поставки через газопровод «Северный поток — 2», но и назначенные на май выборы в Европарламент.

Следующий год — по определению достаточно сложный из-за майских выборов в Европарламент, а также предстоящих осенью изменений состава Еврокомиссии и смены председательства в Евросовете, предсказал в интервью ТАСС постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Естественно, внимание ЕС также будет в значительной степени отвлечено на Brexit, который произойдёт 29 марта 2019 года, — отметил он. — В связи с этим говорить что-либо о том, как будут выстраиваться контакты на высшем уровне между Москвой и Брюсселем, трудно. Хотя это не повод для нас опускать руки, мы намерены полноценно работать с нынешним руководством ЕС до завершения соответствующих мандатов».

В выборах в Европарламент примут участие 27 стран. Несмотря на то, что само голосование проходит в мае, состав Еврокомиссии будет сформирован только осенью. Парламентская фракция, которая получит большинство голосов, сможет назначить нового главу Еврокомиссии. Как ожидается, своё слово в ходе этой кампании попытаются сказать партии евроскептиков, за последнее время усилившие свои позиции на политической арене в разных столицах ЕС. Как нетрудно догадаться, от Кремля уже ждут «вмешательства» в эти выборы. Контакты между российским руководством и европейскими ультраправыми политиками только усиливают эти подозрения.

Примечательно, что на конец 2019 запланированы и первые поставки по «Северному потоку — 2». Коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид, выступая на конференции Flame, заявил, что строительство газопровода идёт по графику. «Работа газопровода начнется в конце 2019 — начале 2020 года», — сказал он, отметив, что компания надеется получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы. Как известно, против проекта выступают США, считающие его угрозой собственным интересам. Не исключено, что реализация проекта будет одной из интриг 2019 года.

“ Алексей Макаркин: первый вице-президент Центра политических технологий: Европе всё сложнее и сложнее отстаивать сохранение отношений с Россией. Любые новые вопросы, выходящие за рамки чрезвычайной повестки, не являются актуальными. Любой, кто продвигает в том или ином виде такие идеи, может быть обвинён в том, что является российским шпионом, а таких обвинений никто не хочет. В 2019 году вряд ли что-то изменится. 2018 год был годом «токсичных» отношений между Россией и Европой. Если раньше «токсичными» были контакты с госслужащими, то теперь такими считают контакты со всеми представителями РФ, в том числе и с бизнесменами. Англичане, например, включают в санкционные списки Романа Абрамовича, о чём речи раньше и не шло. Сейчас, например, во Франции идёт расследование на предмет участия РФ в протестах «жёлтых жилетов». Эта токсичность в отношениях продолжится и дальше, и как это переломить, непонятно.

“ Александр Кокеев, ведущий научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН: Прогнозы — дело неблагодарное. Особенно в таком мире, где в США выбрали в президенты такого непредсказуемого человека, как Трамп. Многое зависит от России — от того, насколько политика Кремля в двусторонних отношениях будет прагматичной и взвешенной. В частности, это касается ключевого для российско-германских контактов украинского вопроса. Надеюсь, Москве хватит благоразумия гарантировать Украине транзит газа — это бы в Германии восприняли как жест доброй воли и свидетельство готовности Кремля к конструктивному диалогу. В любом случае, с осторожным оптимизмом можно говорить, что определённые надежды на улучшение отношений между РФ и ФРГ, несмотря на продление санкций, всё-таки есть. При всех расхождениях, с Германией мы контактировали в прошлом году чаще, чем с другими странами, причём почти всегда по конкретным вопросам.