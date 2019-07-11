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Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал депутатам парламента поддержать постановление об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина. «За» проголосовали большинство членов комитета.

Комитет поддержал, решение есть, — объявил в сессионном зале парламента председатель Рады Андрей Парубий.

Ранее спецкомитет парламента уже дважды выпускал такую рекомендацию, но она была отклонена депутатами.

На пост Климкина претендует Вадим Пристайко. Сейчас он работает заместителем главы украинского МИДа.

27 июня Владимир Зеленский пожаловался, что о действиях МИДа страны узнаёт «из Интернета». В частности, министр Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по морякам, писал News.ru.