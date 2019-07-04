https://static.news.ru/photo/1059229e-9e6f-11e9-bfdf-fa163e074e61_1024.jpg кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Фото: kinopoisk.ru

Пасынка экс-премьера Малайзии Наджиба Разака и продюсера ряда голливудских фильмов, в том числе «Волка с Уолл-стрит», Ризу Азиза задержали 4 июля по подозрению в отмывании средств.

Вскоре он был отпущен под залог. Обвинения ему будут предъявлены в суде Куала-Лумпура 5 июля, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на Антикоррупционное управление Малайзии.

Предполагается, что компания Азиза Red Granite Pictures использовала для финансирования голливудских фильмов средства, похищенные из государственного инвестиционного фонда 1MDB. Претензии к продюсеру возникли как у малайзийских, так и у американских властей. Однако с последними удалось договориться за $60 млн.

Ранее News.ru писал, что по так называемому малайзийскому делу был допрошен актёр Леонардо Ди Каприо, сыгравший известного мошенника в «Волке с Уолл-стрит». Допрос проходил в закрытом режиме.