Продукты на Украине подорожали за четыре года на 542%

https://news.ru/storage/news/2458b6b65b79280029f46a4346703317/fc8a4d39-7d9f-4b4b-a165-b7247564467e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Цены на некоторые продукты на Украине за четыре года выросли с 58% до 542%.

«По официальным данным, за четыре года подешевела только гречка на 6%, а цены на другие социальные продукты взлетели с 58% до 542%», — написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

По его словам, социальная корзина из 23 продуктов в среднем по стране стоила 450 гривен в декабре 2014 года, а в декабре 2018 года — уже 923 гривны.

«Бакалея в среднем за четыре года подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца — почти в 2 раза, молочные продукты — в 2,2 раза, хлеб — в 2,8 раза, овощи — в 3,9 раза», — добавил глава ассоциации поставщиков.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили перспективы экономического роста страны в 2019 году. Их встреча прошла в Давосе.