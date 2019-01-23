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Продукты на Украине подорожали за четыре года на 542%

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Цены на некоторые продукты на Украине за четыре года выросли с 58% до 542%.

«По официальным данным, за четыре года подешевела только гречка на 6%, а цены на другие социальные продукты взлетели с 58% до 542%», — написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

По его словам, социальная корзина из 23 продуктов в среднем по стране стоила 450 гривен в декабре 2014 года, а в декабре 2018 года — уже 923 гривны.

«Бакалея в среднем за четыре года подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца — почти в 2 раза, молочные продукты — в 2,2 раза, хлеб — в 2,8 раза, овощи — в 3,9 раза», — добавил глава ассоциации поставщиков.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили перспективы экономического роста страны в 2019 году. Их встреча прошла в Давосе.


#украина #продукты #подорожание
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