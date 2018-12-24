Продажу котят и щенков ограничили в Великобритании

https://news.ru/storage/news/6981215a22fda0c2746c647f6ca0a21b/c3f42a17-b643-4ea6-a21b-c6cf32b552b5_850.jpg Christian Deutzmann/Global Look Press

Правительство Соединённого Королевства одобрило запрет продажи котят и щенков при помощи услуг посредников, в частности магазинов. Зоозащитники поддержали нововведение.

В соответствии с новой мерой, люди, желающие взять щенка или котенка, должны будут иметь дело непосредственно с заводчиком или приютом, а не с зоомагазинами или другими коммерческими дилерами. Это позволит регулировать деятельность питомников и предпринимателей, которые не следят за безопасностью животных, сообщает Daily Mail.

Ранее News.ru писал о том, что верхняя палата российского парламента одобрила принятый накануне Госдумой закон «Об ответственном обращении с животными». Документ вводит запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки шапито, а также на бои с участием зверей и пропаганду жестокого обращения с ними.