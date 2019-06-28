https://static.news.ru/photo/141ec306-99bb-11e9-8c01-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Жительница штата Мичиган в США Дон Зендт выиграла миллион долларов благодаря работнику заправки. Мужчина уговорил купить лотерейный билет, убедив, что они все выигрышные.

Женщина отдала деньги за десять билетов EuroMillions, но едва не забыла их на прилавке, а продавец вернул счастливые номера. Через пару дней американка узнала, что стала обладательницей миллиона долларов, информирует издание UPI .

Счастливой миллионерше 60 лет, она работает, а выигрыш планирует потратить после того, как выйдет на пенсию.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, направленный на запрет бестиражных лотерей. Документ также устанавливает предельный размер призового фонда игры по отношению к выручке от её проведения. Цель — не допустить проведение азартных игр под видом лотерей и привести законодательство в соответствие современному положению дел в этой сфере, писал News.ru.