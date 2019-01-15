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Проблемы Украины связали с неудачным гимном «рабов»

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Гимн Украины необходимо срочно заменить, поскольку именно из-за него страна испытывает экономические сложности и никогда не сможет добиться благополучия, уверен астролог Влад Росс.

«Слова с надеждой на то, что кто-то сгинет, исчезнет, „как роса на солнце“, что всё просто вымрет вокруг нас — проявление чисто рабской психологии, что недопустимо в гимне», — сказал Росс в беседе с местным изданием «Главред».

Он отметил, что в тексте также присутствуют слова «мёртвый» и «умирать», что затормаживает путь к процветанию.

Астролог привёл в пример Хорватию, территориальные проблемы которой решились, когда власти изменили гимн на более прославляющий страну.

Гимн «Ще не вмерла…» был одним из символов Евромайдана наряду с приветствием «Слава Украине! Героям слава!», которое теперь в качестве официального будет использоваться в украинской армии, писал News.ru.


#украина #астрология
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