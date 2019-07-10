ТЭЦ в Ереване и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ отключены из-за аварии. В результате в столице Армении и ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.
В этот момент у нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ отключены. По всей республике возможны отключения. Ведутся работы для решения проблемы до семи часов вечера, — сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян.
На данный момент причины перебоев неизвестны. Также нарушено водоснабжение, не работают платёжные терминалы. В Ереванском метрополитене также не ходят поезда — на некоторых станциях пассажиров эвакуируют.
Как ранее писал News.ru, работа двух венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов была остановлена из-за сбоя в энергоснабжении.