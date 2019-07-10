https://static.news.ru/photo/2bc066ac-a2ff-11e9-9130-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Beko/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

ТЭЦ в Ереване и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ отключены из-за аварии. В результате в столице Армении и ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.

В этот момент у нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ отключены. По всей республике возможны отключения. Ведутся работы для решения проблемы до семи часов вечера, — сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

На данный момент причины перебоев неизвестны. Также нарушено водоснабжение, не работают платёжные терминалы. В Ереванском метрополитене также не ходят поезда — на некоторых станциях пассажиров эвакуируют.

Как ранее писал News.ru, работа двух венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов была остановлена из-за сбоя в энергоснабжении.