USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,282 $   Brent61.63 $ Bitcoin3,578.13 $
МОСКВА-15°C09:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети

Андрей Билецкий facebook.com/BiletskyAndriy

Андрей Билецкий

в мире [ версия для печати ]

Призыв депутата Верховной рады Украины Андрея Билецкого «вернуть» силой Кавказ и Кубань вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи высмеяли идею политика, предварительно поинтересовавшись, где можно будет купить билеты на анонсированную комедию.

Больше всего россиян рассмешили слова Билецкого о том, что Кавказ является украинской территорией, а также о том, что на Кубани «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».

«Когда пойдете брать Кубань, оденьтесь поприличней, не пейте горилки, а то неудобно вас пьяными брать в плен», — написала одна из пользовательниц Twitter.

Кроме того, дополняя список возможных «побед», подписчики предложили депутату «прихватить» заодно и Аляску.

При этом большинство комментаторов сошлись во мнении, что депутатов Рады пора отправлять в «палату № 6».

Ранее News.ru писал о том, что руководитель неонацистской Социал-национальной ассамблеи и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украине придётся «вернуть» Кубань и Кавказ силой. Он также добавил, что Киев прибегнет к агрессивным мерам, чтобы вернуть территории в состав Украины.


#украина #верховнаярада #интернет #сеть
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 22:05, 24 января 2019
Украинские неонацисты хотят «вернуть» Кавказ и Кубань силой
Лента новостей
экономика 08:59
Банк «Еврокапитал-Альянс» лишился лицензии
общество 08:58
Метель задержала более 30 поездов в Саратовской области
спорт 08:55
Защитника «Стрёмсгодсета» сватают в ЦСКА
спорт 08:44
Головина снова будет тренировать Жардим
экономика 08:41
Квартальный доход Starbucks уменьшился втрое
Другие новости
в мире 05:00
Гуайдо пообещал амнистию для Мадуро
в мире 04:46
Кандидат в президенты Украины попался на краже шапок в Давосе
в мире 04:24
СМИ узнали о планах Трампа ввести чрезвычайное положение
в мире 03:16
Часы Судного дня остановили в двух минутах до конца света
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top