Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети

https://news.ru/storage/news/b83e6db8d4c21b7d2bd6dd13cab2ff7a/833ce65c-5155-4f34-81aa-124f782d1451_850.jpg facebook.com/BiletskyAndriy

Андрей Билецкий

Призыв депутата Верховной рады Украины Андрея Билецкого «вернуть» силой Кавказ и Кубань вызвал бурную реакцию в Сети. Пользователи высмеяли идею политика, предварительно поинтересовавшись, где можно будет купить билеты на анонсированную комедию.

Больше всего россиян рассмешили слова Билецкого о том, что Кавказ является украинской территорией, а также о том, что на Кубани «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».

Оказывается Армения, Азербайджан и Грузия исконные земли Украины, спасибо. что разъяснили. — Александр Михайлович (@SAM18601) January 24, 2019

«Когда пойдете брать Кубань, оденьтесь поприличней, не пейте горилки, а то неудобно вас пьяными брать в плен», — написала одна из пользовательниц Twitter.

Самая сильная армия в мире ВСУ. Когда пойдете брать Кубань, оденьтесь по приличней, не пейте горилки , а то неудобно вас пьяными брать в плен pic.twitter.com/DCE2KufVb6 — Светлана (@j677mLArhZHFhWq) January 24, 2019

Кроме того, дополняя список возможных «побед», подписчики предложили депутату «прихватить» заодно и Аляску.

При этом большинство комментаторов сошлись во мнении, что депутатов Рады пора отправлять в «палату № 6».

Похоже , что всех депутатов Рады пора отправлять в палату №6 — Ольховский александр (@aolhovscky3) January 25, 2019

Ранее News.ru писал о том, что руководитель неонацистской Социал-национальной ассамблеи и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украине придётся «вернуть» Кубань и Кавказ силой. Он также добавил, что Киев прибегнет к агрессивным мерам, чтобы вернуть территории в состав Украины.