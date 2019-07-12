https://static.news.ru/photo/3e253fe8-a4a3-11e9-909d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Группа общественных деятелей Казахстана нашла способ узаконить проституцию, приравняв эту деятельность к спорту. Предложение направлено на рассмотрение парламенту страны и лично главе Союза мусульман Казахстана Мурату Телибекову.

Авторы идеи уверены, что в связи с невозможностью искоренить проституцию как социальный порок новый взгляд на «древнейшую профессию» поменяет проблему на всей планете и позволит «обратить зло в пользу», а чемпионы и участники в новом виде спорта станут самыми счастливыми и довольными.

Проституция ничем не хуже, к примеру, чем профессиональный бокс. Люди не калечат друг друга, не причиняют боль, никто не отправляет партнёра в нокаут, и в дальнейшем бойцы не страдают от головных болей, — сообщили в пресс-службе Телибекова.

Инициаторы считают, что «новый вид спорта» принесёт в древнее ремесло здоровый дух конкуренции, а главное — изменит моральный облик страны, привлечёт инвестиции и увеличит приток туристов.

Не преследовать проституток, а устраивать для них специальные чемпионаты — вот самый эффективный способ решения проблемы, — говорится в сообщении от имени специалистов в здравоохранении и спорте.

Проект направлен для публичного обсуждения и внесения предложений. информирует NUR.KZ .

Ранее полиция Испании задержала продавцов секс-рабынь с Украины. С 2015 года их жертвами стали более 200 женщин — в основном украинки. Злоумышленники находили их в социальных сетях, предлагали работу в Испании и обещали оплатить все расходы на переезд, писал News.ru.