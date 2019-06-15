https://static.news.ru/photo/605701c2-9045-11e9-be77-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили порадовать своих подписчиков и выложили в Сеть новую фотографию их новорождённого малыша Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора.

В официальном аккаунте герцогов Сассекских малыш держит за палец принца Гарри и серьёзно смотрит в камеру.

С Днём отца! Это первый День отца герцога Сассекского, — говорится в подписи к фото.

Ребёнок у четы появился на свет 6 мая. Малыша назвали Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. По некоторым данным, такое имя Меган Маркл дала первенцу в память о своём любимом коте, которого как раз звали Арчи.

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские систематически изменяли друг другу в бытность их романтических отношений, писал News.ru.