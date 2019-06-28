https://static.news.ru/photo/8b297930-9a8a-11e9-b45a-fa163e074e61_1024.jpg Принцесса Диана Фото: Peter Heimsath/Peter Heimsath/Pool via CNP/Global Look Press

Принцесса Диана могла сняться в продолжении фильма «Телохранитель», заявил американский актёр Кевин Костнер.

Артист рассказал, что решил заняться продолжением фильма, так как первая часть имела успех среди зрителей. Он предложил британской принцессе сыграть одну из главных ролей. Они даже начали обсуждать детали картины по телефону, например, о наличии поцелуев в кадре.

Она немного волновалась, ведь её жизнь всегда была под контролем, — подчеркнул актёр.

Сценарий был дописан за день до гибели Дианы в автокатастрофе в Париже, сообщает People .

Как писал News.ru, дочь герцога и герцогини Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, похожа на юную принцессу Диану, и даже есть сравнительное сходство с вымышленным персонажем из киносаги про Гарри Поттера Гермионой.