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Мужа королевы Елизаветы II пристыдили за отсутствие ремня

Филипп, герцог Эдинбургский Steve Parsons/PA Images/TASS

Филипп, герцог Эдинбургский

в мире [ версия для печати ]

Муж королевы Великобритании Филипп получил устное предупреждение от полицейских за отсутствие ремня безопасности во время управления автомобилем. Фотографии непристёгнутого герцога Эдинбургского распространились по Сети.

97-летний принц-консорт владеет внедорожником Range Rover. Злополучные снимки были сделаны во время его поездки по графству Норфолк, пишет ТАСС.

«Водителю были даны соответствующие рекомендации, что является нашей обычной реакцией при получении информации об изображениях, демонстрирующих подобное нарушение», — говорится в сообщении правоохранителей.

В середине января 2019 года Филипп попал в ДТП. В результате столкновения джип англичанина перевернулся, второй автомобиль, участвовавший в аварии, вылетел с дороги. Королевский супруг не пострадал.

Ранее News.ru сообщал о поездке принца Гарри в Норвегию. Вместе с морскими пехотинцами он продемонстрировал силовой ответ на «потенциальные удары Москвы».


#ДТП #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #англия #принцчарльз
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