https://static.news.ru/photo/f49232fe-b6c3-11e9-84ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Подданные Великобритании и весь мир пристально следят за жизнью королевской семьи. В этот раз от их внимания не ускользнуло поздравление, которое принц Гарри адресовал своей жене Меган Маркл в день её рождения. 4 августа герцогине Сассекской исполнилось 38 лет.

С Днём рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении! С любовью, Г., — написал в их общем Instagram любящий супруг.

К трогательному поздравлению присоединились тысячи людей по всему миру: «С днём Рождения, Меган. Ты — пример для женщин во всех смыслах»; «Желаю вам очень счастливого дня рождения, Меган, вы очень красивая женщина»; «С днём рождения, мы любим вас»; «С днём рождения!!! Ты лучик солнца в этом тёмном мире».

Ранее News.ru писал, что Елизавета II собиралась лично преподать Маркл несколько уроков поведения на публике. Для этого она предложила герцогине отметить день рождения в резиденции в Балморале.