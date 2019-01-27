Принц Филипп извинился перед пострадавшей за ДТП

https://news.ru/storage/news/5e715b1345285bff7f816cfda50a6742/17ff7629-5794-4a6c-9c71-69f5eef36619_850.jpg Andrew Parsons/Global Look Press

Принц Филипп

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний принц Филипп принёс извинения Эмме Фэйрвезер, пострадавшей в ДТП с его участием. Ранее 46-летняя Фэйрвезер публично возмутилась отсутствием извинений со стороны принца, которого негласно считают виновником аварии, в результате которой у неё произошёл перелом запястья.

«Дорогая миссис Фэйрвезер, я очень сожалею, что вы получили травму. Желаю вам скорее оправиться от этого пугающего происшествия», — передаёт газета Daily Mirror текст письма, написанного рукой герцога Эдинбургского.

По словам принца, «яркое зимнее солнце» ослепило его, и он не заметил автомобиль, ехавший по главной дороге. В результате столкновения на перекрёстке, машина герцога перевернулась, но в ней сработали подушки безопасности и Филипп не пострадал. Эта авария наделала много шума в британском обществе. Газета тоже задаётся вопросами: не является ли это покаянное письмо PR-ходом или попыткой избежать ответственности за произошедшую аварию, и не пора ли принцу вообще перестать водить машину в свои 97 лет?

Ранее News.ru писал, что Эмма Фэйрвезер, получившая травму после аварии с участием принца Филиппа, не дождалась извинений от королевской семьи. Женщина не скрывает, что огорчена поведением супруга Елизаветы II. Эмма вместе с девятимесячным сыном находилась на пассажирских сиденьях авто. За рулём сидела её приятельница Элли Таунсенд, получившая ушиб колена. Фэйрвезер заявила о безразличии королевской семьи к своему состоянию. По словам пострадавшей, травма запястья негативно влияет на её работоспособность.