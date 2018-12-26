USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,267 $   Brent54.31 $ Bitcoin3,803.89 $
МОСКВА-9°C22:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Принц Чарльз рассказал о любви к русским церковным песнопениям

Принц Чарльз Уэльский I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Чарльз Уэльский

в мире [ версия для печати ]

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз рассказал о своём пристрастии к русским церковным песнопениям. Они звучали на его свадьбе с герцогиней Корнуольской Камиллой.

«Я один из тех людей, которые верят в важность художественного и музыкального образования в школах», — сказал Чарльз.

Принц Чарльз также признался, что любит слушать песни канадского музыканта Леонарда Коэна и обожает оперу «Сцилла и Главк».

Принц отметил, что люди забывают или не понимают, какой огромный вклад искусство в целом вносит в экономику, поэтому важно развивать и поощрять творческих людей. Об этом в среду сообщила газета The Guardian, опубликовав выдержки из интервью Чарльза.

News.ru писал, что принца Чарльза на 70-м году жизни признали иконой стиля. Наследник британского престола занял шестое место в списке хорошо одетых мужчин. Ранее его хвалили лишь за «бережливый» стиль. Теперь же имя принца Чарльза соседствует, главным образом, рядом с известными американскими актёрами и рэперами.


#церковь #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #песни #принцчарльз
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
Впервые за 20 лет он изменил королевским традициям
lifestyle 12:15, 16 декабря 2018
Принц Гарри отказался от охоты ради Меган
Впервые за 20 лет он изменил королевским традициям
Кенсингтонский дворец опубликовал семейную фотографию Кейт Миддлтон и принца Уильяма
lifestyle 15:46, 14 декабря 2018
Королевская семья показала подросшего принца
Кенсингтонский дворец опубликовал семейную фотографию Кейт Миддлтон и принца Уильяма
в мире 18:34, 9 декабря 2018
Педагог саудовского принца рассказал о его детстве
в мире 20:51, 8 декабря 2018
Принц Чарльз может посетить Кубу
в мире 10:32, 8 декабря 2018
Принц Гарри выступил против брата из-за жены
Лента новостей
в мире 22:17
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
в мире 22:16
Украина объявила рэпера Элджея опасным и запретила въезд
общество 21:59
Работа сети «Красное и Белое» парализована из-за обысков
общество 21:56
Строители метро объявили голодовку в Санкт-Петербурге
в мире 21:53
Первая IT-рота появилась в Белоруссии
Другие новости
в мире 22:17
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
в мире 22:16
Украина объявила рэпера Элджея опасным и запретила въезд
в мире 21:53
Первая IT-рота появилась в Белоруссии
в мире 21:49
Тимошенко закрепила статус главного кандидата в президенты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top