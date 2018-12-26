Принц Чарльз рассказал о любви к русским церковным песнопениям

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз рассказал о своём пристрастии к русским церковным песнопениям. Они звучали на его свадьбе с герцогиней Корнуольской Камиллой.
«Я один из тех людей, которые верят в важность художественного и музыкального образования в школах», — сказал Чарльз.
Принц Чарльз также признался, что любит слушать песни канадского музыканта Леонарда Коэна и обожает оперу «Сцилла и Главк».
Принц отметил, что люди забывают или не понимают, какой огромный вклад искусство в целом вносит в экономику, поэтому важно развивать и поощрять творческих людей. Об этом в среду сообщила газета The Guardian, опубликовав выдержки из интервью Чарльза.
News.ru писал, что принца Чарльза на 70-м году жизни признали иконой стиля. Наследник британского престола занял шестое место в списке хорошо одетых мужчин. Ранее его хвалили лишь за «бережливый» стиль. Теперь же имя принца Чарльза соседствует, главным образом, рядом с известными американскими актёрами и рэперами.