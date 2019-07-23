https://static.news.ru/photo/eb12bed0-ad43-11e9-9b17-fa163e074e61_1024.jpg Принц Лоран и принцесса Клэр Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Курьёзный случай произошёл во время празднования 188-летия независимости Бельгии. Принц Лоран проигнорировал гимн страны из-за телефона.

55-летний сын короля Альберта II достал смартфон сразу после начала исполнения гимна страны и начал кому-то звонить. На это обратила внимание его супруга, принцесса Клэр. Она сделала мужу замечание, и тот убрал телефон в карман.

Это не первый случай, когда принца Бельгии критикуют за его поведение на парадах, отмечает Daily Mail. Во время последних двух церемоний Лоран также общался в мессенджерах и по телефону, а в 2014 году и вовсе уснул во время торжества. С его именем связаны и другие скандалы. Так, местные СМИ писали, что на обустройство виллы принца из бюджета ВМС королевства было потрачено около 400 тысяч евро. А в 2011 году его лишили водительских прав на две недели из-за нарушения ПДД.

Лоран Бельгийский является 14-м в очереди на трон.

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