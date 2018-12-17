Прихожане Винницы решили бойкотировать новую УПЦ

https://news.ru/storage/news/23b9ac1a982fe1b70d2b6772565ce29d/94db27f3-661d-447c-b33c-d355f86a7a6e_850.jpg Stylephoto22/CC 4.0/wikipedia.com

Прихожане из украинского города Винница отказались переходить в новую православную церковь страны.

Они массово покинули городской кафедральный собор, после того как митрополит Симеон объявил, что с завтрашнего дня за службой начнут поминать главу новообразованной структуры, митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Кроме того, из храма ушёл весь большой детский хор и часть архиерейского, а также несколько священников, иподиаконский состав почти в полном составе, вся прислуга, повар и охрана, передаёт «Интерфакс».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 15 декабря неизвестные попытались захватить Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ в Виннице. Позднее в РПЦ опровергли эту информацию.

Как писал News.ru, 15 декабря новая украинская церковь получила официальное название — Православная Церковь Украины.