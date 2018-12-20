Прихожане УПЦ устроили молебен около Верховной рады

https://news.ru/storage/news/7120f5cdce8b173273b325863283d030/3fed85e9-9294-4e53-8bb4-1df5566d9171_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около семи сотен сторонников Московского патриархата проводят акцию у здания Верховной рады. Они высказываются против принятия изменений в законодательство о религиозных организациях.

Люди собрались на площади Конституции вдоль металлического ограждения, установленного по периметру Рады. Они пришли с хоругвями и несколькими плакатами. Один из них гласит: «Депутаты, вы слуги народа или его палачи? Верующие УПЦ — это ваш народ», сообщает «Интерфакс-Украина».

Часть участников акции, некоторые из которых в рясах священников, читают молитвы и время от времени крестятся.

Правоохранители усилили охрану общественного порядка.

Депутаты намерены внести изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях», которые могут запретить Украинской православной церкви Московского патриархата использовать нынешнее название. Помимо этого, парламентариям предстоит принять изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях», которые регламентируют подчинённость религиозных общин.

Ранее, как сообщал News.ru, жители села в Черновицкой области вместе со священником объявили о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата во вновь созданную автокефальную Православную церковь Украины. Своё решение они озвучили на общем собрании прихода после голосования, где против высказался всего один человек.