USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,261 $   Brent55.39 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C05:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Прихожане УПЦ устроили молебен около Верховной рады

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Около семи сотен сторонников Московского патриархата проводят акцию у здания Верховной рады. Они высказываются против принятия изменений в законодательство о религиозных организациях.

Люди собрались на площади Конституции вдоль металлического ограждения, установленного по периметру Рады. Они пришли с хоругвями и несколькими плакатами. Один из них гласит: «Депутаты, вы слуги народа или его палачи? Верующие УПЦ — это ваш народ», сообщает «Интерфакс-Украина».

Часть участников акции, некоторые из которых в рясах священников, читают молитвы и время от времени крестятся.

Правоохранители усилили охрану общественного порядка.

Депутаты намерены внести изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях», которые могут запретить Украинской православной церкви Московского патриархата использовать нынешнее название. Помимо этого, парламентариям предстоит принять изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях», которые регламентируют подчинённость религиозных общин.

Ранее, как сообщал News.ru, жители села в Черновицкой области вместе со священником объявили о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата во вновь созданную автокефальную Православную церковь Украины. Своё решение они озвучили на общем собрании прихода после голосования, где против высказался всего один человек.


#украина #верховнаярада #упц
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 13:57, 20 декабря 2018
Верховная рада хочет лишить УПЦ названия
в мире 12:21, 17 декабря 2018
Украинский радикал призвал к «охоте» на священников УПЦ
общество 20:26, 15 декабря 2018
РПЦ рассказала о судьбе УПЦ после объявления автокефалии
Лента новостей
технологии 05:12
Военный спутник Минобороны запущен в космос
экономика 05:09
Центробанк Мексики рекордно поднял ставку рефинансирования
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
Другие новости
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top