Приход из Львовской области перешёл в новую церковь Украины

Приход святых апостолов Петра и Павла города Жолква Львовской области принял решение о переходе в новую автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким образом, там отказались от юрисдикции канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.
О принятом священниками и прихожанами решении сообщил руководитель пресс-службы Львовской епархии УПЦ архимандрит Маркиан Каюмов.
«Решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма», — написал он на своей странице в Facebook.
Ранее, как сообщал News.ru, решение перейти из УПЦ в ПЦУ приняли верующие села Шишковцы Черновицкой области и три прихода Винницкой епархии — в сёлах Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка.