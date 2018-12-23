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Приход из Львовской области перешёл в новую церковь Украины

Українська Православна Церква

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Приход святых апостолов Петра и Павла города Жолква Львовской области принял решение о переходе в новую автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким образом, там отказались от юрисдикции канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

О принятом священниками и прихожанами решении сообщил руководитель пресс-службы Львовской епархии УПЦ архимандрит Маркиан Каюмов.

«Решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее, как сообщал News.ru, решение перейти из УПЦ в ПЦУ приняли верующие села Шишковцы Черновицкой области и три прихода Винницкой епархии — в сёлах Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка.


#религия #упц #церковныйраскол #пцу
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