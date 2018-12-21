Причиной крушения Ан-26 стала его изношенность

https://news.ru/storage/news/54ded3d6f54ecdded2f2cc3e36704830/b0b51fc1-1a50-4e0e-9d65-ba0a7bd50d3f_850.jpg Fedor Leukhin/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Грузовой самолёт Ан-26, потерпевший крушение в Демократической Республике Конго, по предварительным данным, не проходил техобслуживание в должном объёме в установленные сроки.

Причиной авиакатастрофы могло стать плохое техническое состояние самолёта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что воздушным судном «управлял экипаж в составе трёх граждан РФ, получивших образование в российских лётных училищах». При этом они не работали ни на одну из отечественных авиакомпаний, добавил он.

Версию об изношенности самолёта подтверждают и инсайдеры La Libre Afrique. По их информации, пилоты жаловались на то, что они были вынуждены взлетать с перегретыми двигателями. Более того, на судне было мало навигационного оборудования.

Как писал News.ru, личности погибших россиян пока не установлены. Посольство России начинает процедуру возвращения тел на родину, сейчас они находятся в морге в Киншасу, рассказал сотрудник дипмиссии Алексей Сентебов.