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Мобильную бронегруппу Украины заметили в ЛНР

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Мобильная бронегруппа Вооружённых сил Украины замечена возле линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики остановились в районе населённого пункта Жёлтое. В их распоряжении находятся четыре единицы БМП.

Он отметил, что военные могут применить технику для провокационных обстрелов.

«Мы в очередной раз призываем командование ВСУ оставить попытки захвата нашей территории, прекратить обстрелы и все-таки выполнить условия мирных договорённостей», — подчеркнул Марочко.

Ранее News.ru писал, что заявление Киева о том, что практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ), является обычной пиар-акцией Петра Порошенко в преддверии выборов, которые должны пройти в стране 31 марта 2019 года.


#донбасс #украина #военные #оружие #ВСУ #лнр #бронегруппа
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