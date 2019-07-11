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Мать руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в своём письме к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не просила об освобождении своего сына из-под стражи. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов рассказал, что ознакомился с содержанием письма, а после этого передал его политику. Там не было просьбы о помощи либо об освобождении, — заявил журналист в интервью RT. Он отметил,...