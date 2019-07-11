В Донбассе от ранения в сердце погибла пожилая женщина. Это первая жертва войны при президенте Владимире Зеленском.
Видео с погибшей выложил в свой Telegram-канал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Ролик он сопроводил обращением к нынешнему лидеру украинского государства, передаёт
Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса. Чёрный список начался, — написал Сладков.
По словам журналиста, накануне ВСУ выпустили более 300 снарядов на территории ДНР и разрушили 20 домов.
Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский обязал ВСУ жёстко реагировать на провокации в Донбассе. Причиной тому стала гибель военных в селе Гранитное Донецкой области.